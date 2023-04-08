فراخوان ۴۲۲ خودروی معیوب تسلا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علت صدور فراخوان تسلا این است که به علت بی دقتی در فرایند تولید ممکن است بستهای اتصال جانبی بخش تعلیق جلوی این خودروها شل شوند و مشکلاتی جدی برای امنیت سرنشینان ایجاد کنند.
تسلا بستهای جانبی را سفت یا جایگزین میکند تا مشکلی را برطرف کند که میتواند باعث جدا شدن بخشی از جلوی خودروهای فراخوان شده که در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تولید شدهاند، گردد. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا تأیید کرده که جداسازی این پیوند جانبی میتواند تراز چرخها را تغییر دهد و باعث بی ثباتی خودرو و افزایش خطر تصادف شود.
تسلا از ژانویه ۲۰۱۹ تا به امروز ۲۵ گزارش استفاده از گارانتی و ۲ گزارش میدانی سانحه مربوط به این نقص را دریافت کرده، اما هیچ گزارشی مبنی بر تصادف یا وارد آمدن صدمات وجود نداشته است.
این فراخوان جدید گسترش فراخوانی در سال ۲۰۲۱ در ارتباط با همین موضوع است که تقریباً ۲۸۰۰ خودروی مدل ۳ را از سالهای مدل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و خودروهای تسلا مدل وای از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ را پوشش میدهد.
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