به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، جایزه بینالمللی داستان عربی ۲۰۲۳ نامزدهای این دوره خود را انتخاب و معرفی کرد.
«بالاترین قسمت افق» نوشته فاطمه عبدالحمید از عربستان، «خشکسالی» نوشته الصدیق حاج احمد از الجزایر، «تبعید پیشگوی آب» نوشته زهران القاسمی از عمان، «کنسرتو قرآنی ادواردو» نوشته نجوا بینشاتوان از لیبی، «سنگ خوشبختی» نوشته ازهر جرجیس از عراق و «روزهای خورشید درخشان» نوشته میرال الطحاوی از مصر به عنوان آثار برگزیده شانزدهمین جایزه بین المللی ادبیات داستانی عربی (IPAF) معرفی شدند.
هر یک از ۶ نویسندهای که به فهرست نهایی راه یافتهاند ۱۰هزار دلار دریافت خواهد کرد و برنده جایزه نیز ۵۰ هزار دلار به عنوان جایزه میگیرد.
نامزدهای نهایی از فهرست اولیه که متشکل از ۱۶ اثر بود، انتخاب شدهاند.
فینالیستهای این دوره در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی توسط رییس هیات داوران امسال، محمد آخاری نویسنده و رماننویس مراکشی، معرفی شدند. ریم باسیونی رماننویس مصری، فاضله الفاروق رماننویس، محقق و روزنامهنگار الجزایری، تتس روک استاد دانشگاه و مترجم سوئدی و عزیزه الطال نویسنده و استاد دانشگاه از عمان و نیز یاسین عدنان از مسئولان بنیاد IPAF گروه داوران را تشکیل میدهند.
در فهرست نهایی امسال از ۶ کشور با نسبت مساوی نویسندگان مردان و زنان جای دارند. هر یک از آنها با سبک روایی متفاوت، به موضوعهای تاثیرگذار پرداختهاند.
دو نفر از نویسندگان فهرست ۲۰۲۳ در دورههای پیش هم به فهرست نهایی راهیافته بودند که شامل نجوا بینشاتوان (در سال ۲۰۱۷ برای «حیاط بردهها») و میرال التهاوی (در سال ۲۰۱۱ برای «بلندیهای بروکلین») بودند.
محمد آخاری، رییس هیات داوران امسال در نگاهی بر آثار فینالیست دامنه آنها را متنوع خوانده و گفته است: «سنگ خوشبختی» نشان میدهد چگونه کودکان و افراد ضعیف بار فروپاشی جامعه پس از جنگ و مبارزات فرقهای را بردوش میکشند، «تبعید پیشگوی آب» درباره آب است و بر نمادگرایی آن در حافظه جمعی تمرکز دارد و «روزهای خورشید درخشان» به بررسی مهاجرت و تحولات مربوط به آن میپردازد و «کنسرتوی قرانی ادواردو» پرترهای صمیمی از مبارزه انسانی در مواجهه با بیعدالتی و استبداد سیاسی را تصویر و ترسهای مرگبار، عشق و تلاقیهای دائمی آنها را ترسیم میکند. سرانجام «خشکسالی» ما را به دنیای صحرا بین جنوب الجزایر و شمال مالی میبرد، جایی که خشکسالی، قحطی و قبیلهگرایی بازتابی از طبیعت بیرحم و شکننده بیابان است.
برنده شانزدهمین دوره جایزه بینالمللی داستان عربی یکشبه ۲۱ ماه می ۲۰۲۳ در مراسمی در ابوظبی معرفی و مراسم به صورت آنلاین هم پخش میشود.
جایزه بینالمللی ادبیات داستانی عربی که با نام بوکر عربی نیز شناخته میشود، در سال ۲۰۰۸ از سوی هیات گردشگری و فرهنگ ابوظبی و با پشتیبانی جایزه بوکر بریتانیا پایهگذاری شده است.
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