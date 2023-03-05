به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی ظهر یکشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه شهید فولادی به مناسبت روز درختکاری با اشاره به شروع پویش ملی ایران سرسبز گفت: از سهم ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نهال اختصاصی به این استان، ۴ میلیون نهال از سوی فرهنگیان و دانش‌آموزان کاشته می‌ش

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در هفته درختکاری امسال، ۲ هزار و ۱۰۰ نهال به نام شهدای استان از سوی جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان غرس می‌شود.

وی افزود: این نهال‌ها در ۲۷ کانون تربیتی و ۱۲ اردوگاه استانی، طی روزهای آینده کشت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: همزمان با شروع هفته تربیت اسلامی از هشت اسفند ماه سال جاری، ۱۴ نهال به نام ۱۴ شهید والامقام امور تربیتی استان غرس شده است.

موحدی با بیان اینکه روز درختکاری یکی از مهم‌ترین روزهایی است که در تقویم کشورمان به ثبت رسیده است، خاطر نشان کرد: باید دانش آموزان را تشویق کرد که این سنت حسنه را بجا بیاورند، تا در حفظ نعمت ارزشمند الهی بکوشند.