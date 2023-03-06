به گزارش خبرنگار مهر، انستیتو ملی بازی‌سازی با هدف تعلیم و تربیت نیروی بازی‌ساز بومی ترم جدید آموزش بازی‌سازی را از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۲ در ۳ دپارتمان فنی، هنری و طراحی و در ۷ کلاس برگزار می‌کند.

این دوره تا پایان خردادماه ادامه دارد و به گفته فرزانه شریفی معاون پژوهش و آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با توجه به رشد متقاضیان شرکت در این دوره‌ها از سراسر کشور، کلیه کلاس‌ها همانند قبل به صورت آنلاین برگزار خواهد شد تا شرایط استفاده از این کلاس‌ها برای تمام علاقه‌مندان فراهم شود.

شریفی گفت: تمامی شرکت‌کنندگان در اردوهای آموزش بازی‌سازی استان‌ها می‌توانند دوره‌های مبانی بازی‌سازی را به صورت رایگان سپری کنند.

انستیتو ملی بازی‌سازی به شرکت‌کنندگانی که پروژه موفقی در پایان این دوره ارائه و نمره قابل قبول دریافت کنند، علاوه بر گواهی دیجیتالی، گواهی فیزیکی معتبر (بنا به درخواست متقاضیان) نیز ارائه می‌کند.

ثبت‌نام در این دوره برای دانش آموزان و دانشجویان با تخفیف ۲۰ درصدی انجام می‌شود. انستیتو ملی بازی‌سازی همچنین برای رفاه حال علاقه‌مندان که از انتخاب دقیق دپارتمان و دروس مطمئن نیستند، همانند دوره‌های گذشته جلسات مشاوره رایگان به صورت آنلاین برگزار می‌کند. در این جلسات توضیحات تخصصی پیرامون دوره‌ها و دپارتمان‌ها ارائه و به تمامی سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.