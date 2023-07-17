باید بتوانیم از مسیر بازی با نسل جدید حرف بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی زن، خانواده و صنعت - رسانه بازیهای رایانهای، عصر یکشنبه ۲۵ تیر، با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، محمدامین حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، فرزانه شریفی معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای و چند تن از بازیسازان بانوی کشور در سالن اجتماعات بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار شد.
انسیه خزعلی ابتدا از بخشهای مختلف بنیاد ملی بازیهای رایانهای بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتهای بنیاد قرار گرفت.
۷۰۰ بازیکن حرفهای خانم در کشور زمان خود را برای بازی صرف میکنند
در این هم اندیشی ابتدا فرزانه شریفی معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: پایان سال ۱۴۰۰ نظرسنجی انجام دادیم که بر این اساس ۳۴ میلیون نفر بازیکن در کشور داریم (بازیکن کسی است که یک ساعت در هفته بازی میکند)؛ از این تعداد ۴۱ درصد (۱۴ میلیون نفر) خانم هستند که به طور میانگین در رده سنی ۲۳ سال هستند.
وی افزود: ۳۴ میلیون بازیکن در کشور روزانه به طور میانگین ۹۵ دقیقه بازیکن میکنند؛ همچنین تعداد بازیکن خانم در کل دنیا رو به افزایش است؛ در این پیمایش میانگین سنی خانمها از دو سال تا ۷۴ سال بود که سهم خانمهای جوان و نوجوان بیشتر بود. ما بالغ بر ۹ هزار نفر در کشور پیمایش را انجام دادیم و این پیمایش از کلان شهرها، شهرستانها و حتی روستاها با یک نسبت منظمی صورت گرفت.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: ما ۷۰۰ هزار بازیکن حرفهای خانم داریم که بیش از ۲۱ ساعت در هفته بازی میکند. این رقم بسیار قابل توجهی برای سیاستگذاری است. این خانمها با سه پلت فرم موبایل، رایانه و کنسول بازی میکردند که از این میان پلتفرم موبایل، پلتفرم محبوب بازیکنان خانم است. البته علاوه بر بازیکنان خانم، پلتفرم موبایل، پلتفرم محبوب آقایان هم به شمار میرود.
وی افزود: بازیکنان خانم علاقه بسیاری به بازیهای آنلاین و برخط دارند که مجموعاً ۴۴ درصد از مجموع جمعیت بازیکن خانم به این نوع از بازیها علاقمندند. همچنین خانمهای بازیکن نسبت به سالهای اخیر علاقمند عجیبی به استریم بازی پیدا کردهاند.
شریفی گفت: نوجوان و جوانان گروه سنی ۱۲ تا ۳۴ سال علاقمند به بازیهای فکری و تفنی هستند و در این میان شاهد علاقمندی آنها به بازیهای آمیرزا، بازیهای فکری و کال آف دیوتی (بازی آمریکایی) هستیم.
بازیکنان خانم علاقمند به کاراکترهای ایرانی در بازیها هستند
در ادامه محمدامین حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: با اقتباس از انیمیشنها تعداد زیادی بازی و آثار تصویری در ایران تولید شده است که با جستجوی کلید واژههای مرتبط بیش از ۱۵۰ بازی در فروشگاه کافه بازار شناسایی شدهاند که میتوان به بازی دخترانه السا و شستن لباسها، بازی دکتری جراجی آنا اشاره کرد.
وی افزود: امروزه دیگر کسی در حوزه حجاب بازی نمیسازد و ما از بازیسازان میخواهیم که وارد این حوزه شوند. قرار است جشنواره بازیهای رایانهای که در سال ۹۷ متوقف شده بود را احیا کنیم. همچنین قرار است با همکاری دستگاههای فرهنگی ساخت چند بازی در حوزه خانواده تولید کنیم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بازیکنان خانم علاقمند به دو بازی آمیرزا و گل مراد هستند اما بازیکنان آقا علاقمند به کاراکترهای ایرانی نیستند. همچنین بازیهای ایرانی به دلیل آنکه در سبک بازی معمایی و فکری است و اغلب به صورت موبایلی ساخته میشود، این نوع بازیها مورد محبوب بازیکنان خانم است.
در ادامه انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: برای نوجوانان و جوانان لازم است برخی از مسائل همچون طلاق و ازدواج را از مسیر بازیهای رایانهای تبیین کنیم. در اغتشاشات سال گذشته مطرح شد که ۹۰ درصد از آنها گیمر بودند؛ بنابراین این آمار نشان میدهد که وجود خشونت و مسائل منفی در بازی میتواند اثرات مخربی داشته باشد. ما در معاونت اعلام آمادگی میکنیم تا با شما در تولید بازیهای مناسب همکاری کنیم.
وی افزود: ما ۱۰ موضوع را به شما ارائه میکنیم تا شما این ۱۰ موضوع را به عنوان محورهای جشنواره قرار دهید و جشنواره را در سطح ملی، منطقهای برگزار کنید. چراکه هر استان مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال آمار طلاق در سمنان بیشتر است و میتوان موضوع طلاق را در جشنواره این استان قرار داد. یا برخی استانها که آمار خودکشی در آنها بسیار است، میتوان موضوع خودکشی را به عنوان محور جشنواره آن استان قرار داد و در نهایت برترینها در سطح ملی به رقابت با یکدیگر بپردازند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معتقدم در این حوزه باید نگاه بین المللی داشته باشیم و از بهترین بازیها، ترجمه مناسبی تهیه کنیم و به کشورهای مختلف عرضه کنیم. ما باید به جایگاه واقعی در سطح منطقه دست یابیم. بسیاری از کشورها ما را با سریال حضرت یوسف و حضرت مریم میشناسند؛ بنابراین باید از طریق بازی هم به چنین جایگاهی دست یابیم.
وی افزود: ما باید محتوای سالم، سرگرم کننده، جذاب برای جوانان و نوجوانان تهیه و تولید کنیم و از مسیر بازی بتوانیم با نسل جوان حرف بزنیم.
در پایان از چهار بازی ساز خانم سیده مریم طباطبایی، فاطمه کاکا، اسماعیلی و کاشانی تقدیر شد. همچنین زینب رازدشت خبرنگار مهر به عنوان تأثیرگذارترین خبرنگار در حوزه صنعت گیم توسط انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
در حاشیه تقدیر، تک تک بازیسازان از مشکلات شأن برای معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفتند.
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