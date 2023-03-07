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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۸

به عشق مهدی(عج)؛ پرونده ویژه نیمه شعبان-۱۲۷

جشن کیلومتری نیمه شعبان در اصفهان برپا می‌شود

جشن کیلومتری نیمه شعبان در اصفهان برپا می‌شود

اصفهان – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از برپایی جشن بزرگ کیلومتری در اصفهان به مناسبت نیمه شعبان خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی در گفت گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان میلاد حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: به همین مناسبت اکثر هیئات مذهبی در استان اصفهان برنامه جشن و سرور دارند.

وی با بیان اینکه ضروری است از ظرفیت جشن‌های مذهبی برای ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه استفاده شود، ادامه داد: در این زمینه با همکاری مردم و هیئات مذهبی در روز عید نیمه شعبان جشن بزرگ کیلومتری در اصفهان برپا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: این جشن از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه از میدان احمدآباد تا گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه موکب‌های پذیرایی، مداحی و برنامه‌های ویژه کودکان از بخش‌های مهم این جشن است، ابراز داشت: سعی داریم در سطح استان اصفهان فضایی شاد را برای شهروندان و دوستداران اهل بیت (ع) فراهم کنیم.

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کد مطلب 5727377

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    نظرات

    • آرزو IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
      6 1
      پاسخ
      آقای غریبم ماهمه فقط ادعا میکنیم ظهور را وگرنه تو غریبوتنهاو آواره نبودی ولی هروقت صدایت زدیم گره گشادی وخدا دعایت رادرحق ما اجابت کرد کاش درکمان بیشتر بود 🥲
    • ایرانیم IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۷
      2 1
      پاسخ
      اگر هزینه اینگونه جشن ها بهتر مدیریت می شد از این سفره بزرگ فقرا هم بی نصیب نبودند
    • محمد اکبری IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      من رفتم خبری نبود به قدرت

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