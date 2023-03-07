حجت‌الاسلام مهدی فوقی در گفت گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان میلاد حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: به همین مناسبت اکثر هیئات مذهبی در استان اصفهان برنامه جشن و سرور دارند.

وی با بیان اینکه ضروری است از ظرفیت جشن‌های مذهبی برای ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه استفاده شود، ادامه داد: در این زمینه با همکاری مردم و هیئات مذهبی در روز عید نیمه شعبان جشن بزرگ کیلومتری در اصفهان برپا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: این جشن از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه از میدان احمدآباد تا گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه موکب‌های پذیرایی، مداحی و برنامه‌های ویژه کودکان از بخش‌های مهم این جشن است، ابراز داشت: سعی داریم در سطح استان اصفهان فضایی شاد را برای شهروندان و دوستداران اهل بیت (ع) فراهم کنیم.

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