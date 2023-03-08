مراسم جشن نیمه شعبان در مرکز اسلامی امام علی(ع)سوئد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن روز پانزدهم شعبان المعظم سالروز ولادت باسعادت و شکوهمند یگانه منجی عالم بشریت، صاحب العصر والزمان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی موعود (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، مراسم جشن باشکوهی روز جمعه ۱۰ مارس (Mars) ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹:۰۰ در سالن اجتماعات مرکز اسلامی امام علی (ع) سوئد برگزار می‌شود.

ویژه برنامه‌های مراسم شامل قرائت قرآن کریم، شعرخوانی، سخنرانی جناب حجت الاسلام حکیم الهی، کلیپ، مولودی خوانی توسط ذاکر اهل بیت (ع) سید یوسف حِلو و اجرای مسابقات فرهنگی به همراه اهدای جوایز و پذیرایی خواهد بود.