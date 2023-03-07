به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهید املاکی کومله لنگرود با اشاره به مشکلات حوزه درمان استان اظهار کرد: این مشکلات در سراسر استان به ویژه سمت شرق وجود دارد و نیازمند توجه جدی تر علوم پزشکی گیلان در این حوزه هستیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه نباید مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی در گیلان به عنوان نماینده بیمارستان خصوصی رشت معرفی شوند افزود: توجه ویژه به بیمارستان‌های دولتی ضروری است و پزشکان حق ندارند بیماران خود را به بهانه نبود امکانات به مراکز درمانی خصوصی منتقل کند.

وی با اشاره به مشکلات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی تصریح کرد: رفع دغدغه درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید در دستور کار باشد و برای این منظور باید تمامی تمهیدات و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی گیلان منتقل شود.

عباسی با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در مراکز درمانی گیلان بیان کرد: گیلان با کمبود تخت بیمارستانی مواجه است و برای رفع این مشکل رایزنی‌هایی با وزیر بهداشت انجام شده و برای توسعه مراکز درمانی استان برنامه ویژه ای در دستور است.

وی ضمن تاکید بر تجهیز و تکمیل بیمارستان تازه تأسیس کومله لنگرود و سایر مراکز درمانی گیلان بیان کرد: افراد باید در مراکز درمانی دولتی بهترین خدمات درمانی را دریافت کنند و این طور نباشد که بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید املاکی کومله به مراکز درمانی دولتی رشت مراجعه کنند.

عباسی با اشاره به رتبه پایین استان گیلان در حوزه بیمارستان افزود: این مسئله به وزیر بهداشت و حتی وزیر تعاون منتقل شده لذا بیمارستان‌های دولتی در لنگرود، املش و رودسر باید تجهیز شده و با ایجاد دیگر مراکز درمانی در نقاط مختلف گیلان رتبه گیلان در حوزه درمان را ارتقا داد.