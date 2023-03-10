صهیونیست ها روز به روز به فروپاشی نزدیکتر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین ضمن تبریک ایام نورانی میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) گفت: خوش به سعادت افرادی که در تعظیم شعائر و بزرگداشت این میلاد مبارک تلاش کردند، به یاد امام زمان (عج) بودن و برای ایشان قدم برداشتن مخصوص نیمه شعبان نیست، در طول سال باید برای ایشان گام برداشت.

وی با بیان اینکه این کشور متعلق به اهل بیت علیهم السلام است، گفت: ۴۴ سال است، که کشور ما در اوج فتنه و ترور روی پای خود ایستاده است، تمام دنیای کفر و نفاق با ملت ما به جنگ ایستاده اند، اما لطف و عنایت الهی ما را حفظ کرده است، باید همه، خصوصاً جوانان عزیز در گام دوم انقلاب زمینه ساز ظهور باشند.

امام جمعه موقت ورامین ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) افزود: باید قدردان نعمت آسایش و امنیت و ثبات کشور باشیم، ه با جانفشانی‌های این عزیزان از امنیت کشور و مردم دفاع می‌کنند.

برخی بانک‌ها رفتار مناسبی با خانواده شهدا ندارند

وی با اشاره به اسفند و روز بزرگداشت شهدا گفت: همه مدیون خون شهدا و ایثارگران هستیم، فراموش نکنیم، چه گل‌هایی پرپر شدند، چه خانواده‌هایی داغدار شدند و بهترین عزیزانشان را از دست دادند، که ما اکنون در امنیت و استقلال باشیم، باید همیشه با یادواره‌ها و انتشار تصاویر و وصایای شهدا در فضای مجازی و خیابان‌ها و میادین یاد این عزیزان را زنده نگه داریم، ثانیاً به راه و روش و سیره شهدا پایبند و عامل باشیم، اهداف دشمنان را دنبال کنیم و ثالثاً خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران در اولویت باشد، گاهی مشاهده می‌شود، خانواده‌های معظم شهدا از برخورد برخی دستگاه‌ها مانند بعضی بانک‌ها یا در تأمین دارو یا نیاز درمانی گله مند هستند، اینها زیبنده نیست، مسئولان امر بایستی این امر را برطرف کنند.

خطیب جمعه ورامین با بیان اینکه وضعیت فرهنگی فعلی مورد پسند شهدا نیست، گفت: وضعیت خیابان‌ها، برخی مغازه‌ها، ادارات و سازمان‌ها مورد تأیید شهدا نیست، به کجا می‌رویم، من به صراحت در پیشگاه شهدا اظهار شرمندگی می‌کنم، که نتوانستیم، آن طور که شایسته است، عمل کنیم، مساله از بی حجابی گذشته و برخی به دنبال ترویج برهنگی هستند، چطور برخی از ما این صحنه‌ها را می‌بینیم و بی تفاوت عبور می‌کنیم.

تقدیر از موضع انقلابی استاندار تهران در خصوص حجاب

وی گفت: حفظ حریم اخلاقی، عفت و حجاب قانون و حکم خدا و دین است، چرا در اجرای قانون سست شدیم، تا جایی که به برخی زنان عفیفه تعرض می‌شود، این همه شهید از بهترین جوانان از بین ما رفتند، که امروز گرفتار این صحنه‌ها نباشیم.

محمودی از موضع قاطع و انقلابی استاندار تهران در رابطه با حجاب و وضعیت فرهنگی تقدیر کرد و گفت: از کلیه مدیران درخواست دارم، در جهت اجرای قانون هیچ تسامحی نداشته باشند، البته باید مردم نیز به وظیفه دینی و انقلابی خود عمل کنند، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند، و نگذارند، جامعه آلوده شود، از مسئولان مطالبه کنند، بر سر اصول و مبانی دینی حق نداریم کوتاه بیاییم، کسانی که قصد ترویج بی حیایی و بی عفتی را دارند، یا فریب خورده اند، که باید از ابزار قانون آگاه شوند و یا مزدورند که باید مجازات شوند، اگر چه بنده و امثال بنده عنصر تبلیغی هستیم و ابزار اجرایی نداریم، اما از مسئولان می‌خواهیم، مطابق قانون و قاطعانه با مظاهر فساد و بی بندوباری برخورد کنند و عوامل مزدور دشمن را به سزای خود برسانند.

وضعیت رژیم صهیونیستی شکننده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتفاقات اخیر در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام و انقلاب روز به روز به فروپاشی خود نزدیکتر می‌شوند و این اعتراف بسیاری از کارشناسان صهیونیست است، درگیری‌های داخلی، تظاهرات گسترده در اسرائیل و شرایط بحرانی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی و مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها بیانگر شکنندگی رژیم غاصب صهیونیست است، ما شک نداریم، که فلسطین بر رژیم اشغالگر قدس پیروز خواهد شد.