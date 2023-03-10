متوسط تولید ماهیان خاویاری در مازندران ۸ تن است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کریم زاده عصر جمعه در حاشیه بازدید وزیر تعاون از مرکز پرورش ماهیان خاویاری قره برون در جویبار متوسط تولید خاویار پرورشی را در استان هشت تن ذکر کرد و گفت: صادرات محصولات شیلاتی سبب رونق اقتصادی استان و کشور می‌شود.

وی با عنوان این که این استان با داشتن ۵۸ واحد فرآوری محصولات شیلاتی به ظرفیت ۱۲ هزار تن و تولید ۱۰۴ هزار تن محصولات دریایی و پرورشی رتبه اول آبزی پروری کشور را دارد، گفت: متوسط ارزش محصولات شیلاتی استان پنج هزار میلیارد تومان است.

کریم زاده یادآور شد: نیمی از صادرات محصولات شیلاتی استان را ماهیان گرم آبی تشکیل می‌دهد و سالانه ۲۵ میلیون دلار از صادرات محصولات شیلاتی در کشور ارزآوری می‌شود.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: در حال حاضر ۳۷ واحد پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت دو هزار تن و اشتغال ۴۱۱ نفر در استان فعالیت می‌کنند.