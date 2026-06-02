۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

رکوردداری مازندران در آبزی‌پروری؛ ۱۳ هزار تن صادر شد

بابلسر - مدیرکل شیلات مازندران با اعلام تولید سالانه ۱۱۲ هزار تن انواع فرآورده‌های شیلاتی در استان، از کسب رتبه اول کشور در دو بخش پرورش ماهیان خاویاری و گرم‌آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما حسین‌زاده ظرفیت‌های استان در حوزه آبزی‌پروری را بی‌نظیر توصیف کرد و از جایگاه نخست مازندران در بین استان‌های کشور خبر داد.

وی با اشاره به تولید مجموعاً ۱۱۲ هزار تن انواع محصولات شیلاتی، این میزان را نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی در استان ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر پیشتازی مازندران در تولیدات تخصصی، افزود: هماکنون این استان در دو حوزه ماهیان خاویاری و ماهیان گرم‌آبی نیز رتبه اول کشور را در اختیار دارد که این امر مرهون توانمندی مأموران اجرایی، پرورش‌دهندگان و مدیریت علمی منابع آبی در منطقه است.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای صادراتی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های موجود تا سال ۱۴۰۵، حدود ۱۳ هزار تن از محصولات شیلاتی مازندران به ارزش ۱۹ میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده است.

وی این حجم از صادرات را در ارزآوری برای استان بسیار مؤثر ارزیابی کرد.

مدیرکل شیلات مازندران ترکیب سبد صادراتی استان را شامل گوشت ماهیان خاویاری، خاویار درجه‌یک، خوراک آبزیان، ماهیان گرم‌آبی و سردآبی برشمرد و اظهار داشت: تمامی این محصولات با رعایت استانداردهای جهانی عرضه می‌شوند تا جایگاه مازندران به عنوان قطب بین‌المللی تولیدات شیلاتی تثبیت گردد.

