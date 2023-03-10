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۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۱۸

رئیس علوم پزشکی گلستان:

۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری هستند

۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری هستند

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: ۷۶ بیماران کرونایی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان بستری هستند.

سعید گل‌فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان ۷۶ نفر بیمار بوده که نسبت به ۱۰ روز گذشته هشت نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع بیماران بستری، ۱۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و چهار نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند که حال آن‌ها وخیم است.

گل فیروزی گفت: روند بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود همراه بوده و در هفته‌های اخیر بین ۵۰ تا ۷۰ نفر در نوسان است.

وی بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از اوج گیری ویروس کرونا تاکید کرد.

کد مطلب 5729874

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