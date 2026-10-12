همزمان با هفته ملی کودک، ضمیمه ادبیات کودک و نوجوان فصل رویش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره «شهرزاد»، ضمیمه ادبیات کودک و نوجوان نشریه «فصل رویش» همزمان با هفته ملی کودک منتشر شد. این ویژه‌نامه با مدیر مسئولی منیژه پدرامی نویسنده پیشکسوت کتاب کودک و نوجوان در ۱۳۰ صفحه منتشر شده و نسخه غیر کاغذی آن به رایگان در دسترس فعالان و علاقه‌مندان هنر و ادبیات کودک و نوجوان قرار گرفته است.

در این شماره از ویژه‌نامه، یادداشت اختصاصی فربده فرجام و نوشته‌هایی از منوچهر اکبرلو، سعیدباباوند، جعفر توزنده‌جانی، مریم جلالی، حدیثه قربان، مجید ملامحمدی، یاشار هدایی و چندین نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار دیگر به چشم می‌خورد.

همچنین پرونده‌ای با موضوع جنگ دوازده روزه و نویسندگان ادبیات کودک و مطالبی به یاد غلامعلی مکتبی و ثمینه باغچه‌بان در این ویژه‌نامه گنجانده شده است. این ویژه‌نامه را اینجا بخوانید.