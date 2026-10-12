به گزارش خبرنگار مهر، احمدالله محمدی صبح دوشنبه در جریان بازدید از پروژه تأمین آب روستای تل‌کوشان اظهار کرد: اجرای ۲۰۰ متر خط برق و ۲۰۰ متر خط پمپاژ و بهره‌برداری از چاه جدید، از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تأمین آب پایدار این روستا است.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان مهرستان افزود: چاه جدید روستای تل‌کوشان با مشارکت خیران حفر شده و ترانسفورماتور ۲۵ کاوا نیز با کمک آنان تأمین شده است.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در اجرای این پروژه بیان کرد: طرح تأمین آب روستا با همکاری شرکت آب و فاضلاب، خیران و اهالی در حال اجراست و با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه دسترسی پایدار ساکنان به آب فراهم می‌شود.

محمدی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد و ۷۰ خانوار روستای تل‌کوشان با جمعیتی بیش از ۴۰۰ نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

تأمین آب پایدار در مناطق روستایی از جمله اقدامات زیرساختی مهم برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان و کاهش مشکلات ناشی از کمبود آب به شمار می‌رود و مشارکت خیران در اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تسریع روند تکمیل پروژه‌های آبرسانی کمک کند.