به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الغرافه شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا را برگزار می‌کند و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود.

روزنامه الرایه قطر نوشت: این مسابقه برای الغرافه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نه‌تنها به این دلیل که این تیم برابر حریفی قدرتمند و در ورزشگاه خانگی خود، مقابل چشمان هوادارانش به میدان می‌رود، بلکه شکست هفته نخست برابر الهلال عربستان نیز اهمیت این دیدار را دوچندان کرده است. الغرافه به‌شدت به دنبال جبران آن شکست است تا بتواند وارد رقابت برای کسب یکی از رتبه‌های بالای جدول گروه یکپارچه این مسابقات شود.

کادر فنی الغرافه به سرمربیگری «پدرو مارتینز» سرمربی پرتغالی این تیم در این مسابقه حساب ویژه‌ای روی واکنش بازیکنان باز کرده است. بازیکنان الغرافه تلاش می‌کنند با کسب نتیجه‌ای مطلوب، رضایت هواداران خود را جلب کنند؛ آن هم پس از دو شکست اخیر تیم، یکی در رقابت‌های لیگ داخلی که سه روز پیش رقم خورد و دیگری در لیگ قهرمانان آسیا که حدود سه هفته قبل اتفاق افتاد.

الغرافه برای این دیدار مهره‌های تأثیرگذار زیادی در اختیار دارد از ستاره الجزایری خود یاسین براهیمی، گرفته تا هم‌وطنش آدم اوناس که به‌تازگی به این تیم پیوسته است. فرجانی ساسی، سیدو سانو، ایوب العلوی و شماری دیگر از بازیکنان توانمند نیز از جمله گزینه‌های در دسترس کادر فنی الغرافه برای این مسابقه هستند.

در سوی مقابل سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، به دنبال آن است که شروع قدرتمند تیمش در این رقابت‌ها را تأیید کند. استقلال در هفته نخست موفق شد السد قطر را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و اکنون می‌خواهد با استفاده از مهره‌های تأثیرگذار خود، این روند را ادامه دهد. روزبه چشمی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و صالح حردانی از جمله بازیکنانی هستند که استقلال می‌تواند روی توانایی‌های آنها حساب کند.

هر دو تیم شناخت زیادی از حریف خود دارند؛ چرا که پیش از این نیز چندین بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. آخرین رویارویی آنها پیش از این مسابقه، در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ برگزار شد. به همین دلیل، انتظار می‌رود رقابت تاکتیکی میان دو سرمربی در کنار زمین، به اندازه نبرد بازیکنان در داخل زمین، فشرده و حساس باشد.

دیدار الغرافه و استقلال تهران، چهارمین تقابل تاریخی دو تیم در رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شود.

این دو تیم پیش‌تر در دو مسابقه از همین رقابت‌ها البته در قالب قدیمی آن (لیگ قهرمانان آسیا) به مصاف یکدیگر رفته بودند. این دو دیدار در سال ۲۰۲۰ و در چارچوب بازی‌های رفت و برگشت گروه سوم مرحله گروهی برگزار شد.

استقلال در نخستین مسابقه که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید. اما دیدار دوم که در ورزشگاه ثانی بن جاسم باشگاه الغرافه برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سومین رویارویی دو تیم در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران برگزار شد. این مسابقه در چارچوب هفته نخست لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ انجام گرفت و استقلال در آن دیدار نیز موفق شد با نتیجه سه بر صفر به پیروزی برسد.