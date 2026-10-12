به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جعفری، با تأکید بر پیچیدگی‌های شناخت روان انسان گفت: نادانسته‌های ما درباره روان بسیار بیشتر از دانسته‌های ماست و برای شناخت دقیق این پدیده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، هنوز راه طولانی در پیش داریم.

وی با اشاره به اهمیت سلامت روان در کیفیت زندگی افراد اظهار کرد: سلامت روان ابعاد مختلفی دارد و تنها به نبود بیماری‌های روان‌پزشکی محدود نمی‌شود. احساس درونی فرد، عملکرد شغلی و تحصیلی، نحوه ارتباط با خانواده و جامعه و همچنین شناخت توانمندی‌ها و استفاده مناسب از آن‌ها، از ارکان سلامت روان به شمار می‌روند.

رئیس بیمارستان روزبه با بیان اینکه بیماری‌های روان‌پزشکی می‌توانند بر وضعیت روانی فرد تأثیر بگذارند، افزود: ابتلا به یک بیماری روان‌پزشکی لزوماً به این معنا نیست که تمام توانمندی‌های فرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا او دیگر قادر به فعالیت شغلی، تحصیل و برقراری ارتباطات اجتماعی نیست.

جعفری ادامه داد: در تجربه کاری خود با افرادی مواجه می‌شویم که با وجود ابتلا به بیماری‌های روان‌پزشکی، به مدارج عالی تحصیلی و شغلی دست پیدا می‌کنند و از توانمندی‌های مختلفی برخوردارند. بنابراین، نبود بیماری روان‌پزشکی به‌تنهایی به معنای برخورداری از سلامت روان نیست و وجود این بیماری‌ها نیز لزوماً به معنای فقدان کامل سلامت روان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به بیماری‌های روان‌پزشکی تصریح کرد: پیام اصلی ما این است که افراد در صورت ابتلا به بیماری‌های روان‌پزشکی، از صحبت کردن درباره وضعیت خود و گفت‌وگو با دیگران پرهیز نکنند. ابتلا به این بیماری‌ها به معنای ناتوانی در کار، تحصیل یا برقراری ارتباطات اجتماعی نیست.

رئیس بیمارستان روزبه با اشاره به نقش معنای زندگی در سلامت روان گفت: معنای زندگی یکی از بخش‌های مهم سلامت روان است؛ عاملی که به انسان توان و انگیزه می‌دهد تا مسیر زندگی را ادامه دهد و با امید و انرژی به پیش برود.

جعفری با اشاره به اشعار حافظ و تأثیر فرهنگ و ادبیات ایرانی بر نگرش افراد به زندگی بیان کرد: در روز بزرگداشت حافظ می‌توان از شعر او برای درک بهتر معنای زندگی و مواجهه با دشواری‌ها کمک گرفت. ابیاتی مانند «یوسف گمگشته بازآید به کنعان، غم مخور» و «دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور» به‌خوبی بر گذرا بودن شرایط دشوار و ضرورت حفظ امید تأکید دارند.

وی افزود: بهره‌گیری از آموزه‌های فرهنگی و ادبیات غنی کشور می‌تواند به درک بهتر معنای زندگی و مواجهه سازنده‌تر با مشکلات کمک کند.

رئیس بیمارستان روزبه با اشاره به تأثیر انگ اجتماعی بر زندگی مبتلایان به بیماری‌های روان‌پزشکی اظهار کرد: برداشت‌های نادرست جامعه از این بیماری‌ها، بار روانی و اجتماعی مضاعفی بر دوش بیماران می‌گذارد و پیمودن مسیر زندگی را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند. از این رو، اصلاح نگرش‌های نادرست باید به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه تبدیل شود.

جعفری با تأکید بر مسئولیت جمعی در ارتقای سلامت روان گفت: همه افراد، از شهروندان و خانواده‌ها گرفته تا مسئولان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی، در زمینه توجه به سلامت روان و حمایت از افراد دارای مشکلات روان‌پزشکی مسئولیت دارند. باید درباره این موضوع صحبت کنیم، آگاهی عمومی را افزایش دهیم و مراقبت از سلامت روان اطرافیانمان را جدی بگیریم.

وی کمبود خدمات سلامت روان و هزینه‌های بالای دریافت این خدمات را از دیگر عوامل تشدیدکننده مشکلات بیماران دانست و افزود: علاوه بر انگ اجتماعی و نگرش‌های نادرست، محدودیت دسترسی به خدمات سلامت روان و گران بودن این خدمات، فشار مضاعفی بر بیماران وارد می‌کند.

رئیس بیمارستان روزبه همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین دارو و افزایش هزینه‌های آن اظهار امیدواری کرد که با طرح دغدغه‌های بیماران و توجه بیشتر به مشکلات آن‌ها، زمینه حمایت مؤثرتر از این افراد فراهم شود.

جعفری در پایان تأکید کرد: باید تلاش کنیم ابتدا سلامت روان خودمان و سپس سلامت روان خانواده، اطرافیان و جامعه را ارتقا دهیم و با اصلاح نگرش‌ها و حمایت از افراد مبتلا به بیماری‌های روان‌پزشکی، از سنگین‌تر شدن بار مشکلات آن‌ها جلوگیری کنیم.