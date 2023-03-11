هوای اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) هوای این کلانشهر هم اکنون در ایستگاه پایش خیابانهای احمدآباد با شاخص ۹۴، پروین با شاخص ۷۲، بزرگراه خرازی با شاخص ۷۹ و خیابان رودکی با شاخص ۷۰ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شد.
امروز وضعیت کیفیت هوای شهر شاهین شهر با شاخص ۶۳ در وضعیت قابل قبول و مبارکه با ۵۰ AQI در وضعیت پاک بوده و سایر ایستگاهها در منطقه صنعتی سجزی، دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز شنبه و روز یکشنبه جوی به پایدار در سطح استان حاکم است و احتمال افزایش غبار صبحگاهی در مناطق صنعتی و مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان وجود دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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