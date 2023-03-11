۲۲ عنوان برنامه به مناسبت روز شهدا در ایلام برگزار می شود

جمال اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز شهدا با هماهنگی دستگاههای اجرایی دیدار با تعدادی از خانوادههای شهدا در ۲۲ اسفند انجام خواهد شد.
وی گفت: استان ایلام در این هفته حال و هوای شهدایی پیدا میکند، یادوارههای شهدا به نوعی جهاد تبیین هستند، یادوارههای جنبه مردمی دارند که اقشار مختلف مردم و طوایف که بخواهند یادوارهها را برگزار کنند، بنیاد شهید و سایر دستگاههای مربوطه همچون سپاه، اداره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، صدا و سیما و رسانهها در کنارشان هستیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام اظهار کرد: نزدیک به ۱۵ درصد از کل جمعیت استان خانوادههای شهدا و جانبازان و آزادگان هستند که نزدیک ۹۰ هزار نفر با خانواده را شامل میشود.
اسدی اضافه کرد: اگر رزمندگان را هم در نظر بگیریم ۳۵ درصد از جامعه کل استان ایلام رزمنده هستند که یک ظرفیتی است که در کل کشور کمتر با این ترکیب دیده شده است.
وی تصریح کرد: باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی پیش ببریم که اقدامات خوبی در این راستا از جمله حدود ۱۵۰ یادواره در سطح استان برگزار شده که با استقبال مردم برگزار شده است.
وی عنوان کرد: در بحث رزمندگان فاقد مدارک بالینی نزدیک به سه هزار و ۱۰۰ پرونده تشکیل شده که تا الان ۲۴۵۰ نفر از این افراد تعیین تکلیف شده که بیشترین آن مربوط به سپاه بوده و هیچ استانی مثل استان ایلام در این خصوص عمل نکرده است.
وی گفت: نزدیک ۲۲ عنوان برنامه به مناسب روز شهدا در سطح استان خواهیم داشت، از برنامههای ورزشی و فرهنگی تا یادوارهها و دیدارها که شاخص ترین آنها دیدار با خانواده شهداست.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام افزود: در بحث تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران که شامل رزمندگان و جانبازان و خانواده شهدا میشود سال گذشته ۳۵۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند که نزدیک ۹۵ درصد دستگاههای اجرایی این کار را انجام دادهاند.
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