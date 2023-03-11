نسخه الکترونیکی «دوباره فردوس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه الکترونیکی کتاب «دوباره فردوس» نوشته سید علیرضا مهرداد خاطرات منتشر نشده از رهبر معظم انقلاب در موضوع حضور ایشان در زلزله فردوس توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.
نسخه مکتوب کتاب «دوباره فردوس» در ۲۴۰ صفحه به روایت حضور جهادی آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) در زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ پرداخته است.
در بخشی از این کتاب صوتی میخوانیم:
یکی دو روز اخبار زلزله میرسید مشهد. یکی دو سه روز از زلزله گذشته بود. من به ذهنم رسید که ما در مقابل این زلزله تکلیفی داریم؛ نداریم؛ میتوانیم کاری بکنیم؟ آنوقت هم صرفاً نظر به همین امداد بود. شاید مثلاً دنبالش یک فکر سیاسی نبود. لکن بهتدریج یک هویت سیاسی و یک حادثه سیاسی مهم بهنفع جریان نهضت بهوجود آمد. با بعضی از رفقا تماس گرفتیم، دیدیم آمادگی هست.
با پسر آقای قمی -که ما آنوقت با بیت آقای قمی ارتباطمان خیلی نزدیک بود، - تماس گرفتیم، چون پشتیبانی، لازم بود. ما امکانش را نداشتیم.[اما] آنها داشتند. گفتند یک چیزهایی که برای زلزله [زدگان] لازم است ما فراهم میکنیم آقای مروارید حاضر شد بیاید، از کسانی که یادم است آقای مروارید بود؛ به نظرم آقای صدرزاده بود پدر همین آقای صدرزادۀ قاری که اواخر هم سالها تهران بود و چند سال پیش فوت کرد. ایشان هم جزءِ همین شاگردهای مرحوم آقا میرزا مهدی و این جماعت بود. ایشان هم حاضر شد بیاید. پسر آقای قمی هم آمد. ماها بودیم. من بودم و آقای طبسی و آقای هاشمینژاد بود و بهنظرم آقای محامی. آقای دهشت هم شاید بود.
پویش کتابخوانی کتاب دوباره فردوس توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در حال برگزاری است و علاقمندان میتوانند علاوه بر نسخه فیزیکی، بعد از مطالعه نسخه الکترونیکی نیز تا ۲۰ فروردین از طریق سایت انتشارات در این پویش شرکت کنند.
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