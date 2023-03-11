آخرین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۱ گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان بر پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور تاکید کرد و از همه مدیران خواست تا طرح‌های مصوب در سفر سال گذشته آیت الله رئیسی را تا آخرین مرحله، در اولویت کارهای خود قرار دهند.

استاندار گلستان گفت: طرح‌هایی که منابع اعتبارات آن از منابع استانی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود صد درصد تأمین شده است.

زنگانه افزود: طرح سد نرماب چهل چای مینودشت، رفع نقاط حادثه خیز استان، شیرین سازی آب دریا، منطقه آزاد اینچه برون و طرح‌های بر زمین مانده گردشگری استان از مواردی بود که در این جلسه مختصات و میزان پیشرفت اجرای آنها بررسی شد.

در این جلسه همچنین وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان مانند مطالبات پرسنل ادارات دولتی، اضافه کار، رفاهیات و سایر پرداخت‌هایی که به عنوان دیون باقی مانده بود را بررسی شد.