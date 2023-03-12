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۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۸

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی خبر داد؛

اجرای طرح آرامش بهاری در ۵۰ بقعه متبرکه خراسان جنوبی

اجرای طرح آرامش بهاری در ۵۰ بقعه متبرکه خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اجرای طرح آرامش بهاری در حدود ۵۰ بقعه متبرکه استان در نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.

حجت الاسلام پرویز بخشی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خراسان جنوبی ۹۶ بقعه متبرکه وجود دارد که در ایام نوروز ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته طرح آرامش بهاری در حدود ۵۰ بقعه استان برای ارائه خدمات به زائران نوروزی اجرا می‌شود.

وی افزود: ۷۰۰ زائر سرا، مهمانسرا و سوئیت با امکانات مورد نیاز زائران در پنج بقعه متبرکه خراسان جنوبی در شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، سربیشه و خوسف وجود دارد که زائران نوروزی برای اسکان از آنها می‌توانند استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در زمینه زمان بازگشایی باغ شوکت آباد بیرجند تصریح کرد: سرمایه گذار کارهای مرمتی و بهسازی در بخش‌های از این باغ را انجام داده است و بر اساس قولی که در این زمینه داده برای ایام نوروز ۱۴۰۲ و استفاده گردشگران و مسافران نوروزی از این باغ بازگشایی خواهد شد.

کد مطلب 5730995

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