۵ هزار اصله نهال در رزمایش سراسری درختکاری در اصفهان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش درختکاری برای کاشت یکصد هزار اصله نهال با همکاری سازمان منابع طبیعی و جمعیت هلال احمر کشور ساعت ۱۳ روز یکشنبه به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد. ایران در این رزمایش که دستگاه‌های بین‌المللی بر آن نظارت دارند تلاش می‌کند با کاشت یکصد هزار اصله نهال در مدت ۲۰ دقیقه رکورد جدیدی در جهان ثبت کند.

این رزمایش به طور همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان نیز برگزار شد. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در حاشیه این برنامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رزمایش سراسری درخت‌کاری در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال با همکاری سازمان منابع طبیعی و سازمان جمعیت هلال احمر کشور به صورت نمادین امروز برگزار شده و به طور همزمان ۱۰۰ هزار اصله نهال کاشته و رکورد گرفته می‌شود.

حسینعلی نریمانی افزود: تلاش می‌کنیم که امروز کاشت پنج هزار اصله نهال در استان اصفهان در مدت ۲۰ دقیقه انجام شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه این طرح به طور همزمان با کشور در شهرستان‌های سراسر استان اصفهان برگزار شده، ابراز داشت: گونه‌های با نیاز آبی کم و سازگار با اقلیم اصفهان امروز کاشته می‌شود.‌

نریمانی خاطرنشان کرد: زیتون تلخ، زبان گنجشک، سنجد، کاج و سرو از جمله گونه‌هایی است که با همکاری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در پارک جنگلی پرتو کلان‌شهر اصفهان کاشته می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، پارک جنگلی پرتو با ۵۳ هکتار در بختیار دشت در شمال غرب کلان‌شهر اصفهان قرار دارد.