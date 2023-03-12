۳۷۸ نفر در تصادفات جاده ای گلستان در سال جاری کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود شهرکی عصر یکشنبه در نشست با مدیران راهداری اظهارکرد: مجموعه پلیس و پاسگاه های گلستان برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و خدمات دهی به مسافران آمادگی کامل دارند.

رئیس پلیس راه گلستان گفت: اجرای پروژه هایی مانند روگذر علی آباد، ایمن سازی بریدگی ها بسیاری از دغدغه های پلیس راه را به دلیل رضایت مردم رفع کرده است.

وی با بیان اینکه استان به اقدامات موثر و زودبازده برای ارتقای ایمنی راه ها نیاز دارد، اضافه کرد: ساماندهی دستفروشان حاشیه راه ها، پایداری روشنایی بزرگراه ها و نصب سرعتکاه ها در تقاطع ها بسیاری از خطرات جاده ای را کاهش می دهد.

به گفته شهرکی، برابر آمار پزشکی قانونی در طول طرح نوروزی سال گذشته ۲۴ کشته در استان داشتیم که ۱۱ نفر عابر پیاده و موتور سوار بودند و بیشتر تصادفات هم در محورهای فرعی رخ داده است.

رئیس پلیس راه گلستان، آمار تلفات یکساله استان را هم ۳۷۸ نفر اعلام کرد.