تمایل کاپیتان تیم ملی ایران به تمدید قرارداد با باشگاه آاک یونان

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج صفی مدافع و کاپیتان تیم ملی ایران و باشگاه آاک این روزها جایگاه ویژه ای در این تیم پیدا کرده است.
در هفتههای اخیر رسانههای یونان بارها از رضایت ماتیاس آلمیدا سرمربی آرژانتینی آاک از حاج صفی و علاقه اش به تمدید قرارداد او خبر دادهاند.
وب سایت sportdog هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و اعلام کرد حاج صفی هم خودش تمایل دارد در آاک بماند.
در بخشی از گزارش این رسانه آمده است: به نظر میرسد این ملی پوش ایرانی شرایط را کاملاً به نفع خود تغییر داده است. قرارداد او تابستان آینده به پایان میرسد و اطلاعات حاکی از آن است که زرد و مشکیها با وجود ۳۳ سال سن، پیشنهاد تمدید خود را ارائه خواهند کرد. در عین حال گفته میشود طرف این بازیکن نسبت به تمدید همکاری با این تیم مثبت است.
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