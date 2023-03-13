مجوزی برای ورود خودرو به پارک جنگلی النگدره صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد تاکنون مجموعه مدیریت شهری گرگان هیچ درخواستی برای تحصیل مجوز ورود خودرو به پارک جنگلی النگدره ارائه نداده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: با هدف حفظ و صیانت از عرصه‌های رویشگاهی پارک جنگلی النگدره، اداره کل منابع طبیعی گلستان با ورود خودرو به این منطقه مخالف است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر است، قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان در اجرای طرح‌های منابع طبیعی گلستان هزینه کند و این منابع مالی از محل فروش اموال مازاد دولتی تأمین خواهد شد.

سلامتی گفت: مشارکت و نقش آفرینی سپاه در حوزه منابع طبیعی در بخش بیابان زایی مناطق شمالی گلستان متمرکز است و مرزنشینان گمیشان تا مراوه تپه از آثار این مشارکت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: آتش سوزی در جنگل‌های گلستان از لحاظ وسعت ۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.

وی گفت: آتش سوزی اخیر در بخشی از جنگل‌های گالیکش، عمدی بوده و عوامل آن تا حدودی شناسایی شده است.