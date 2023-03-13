کشتی گیر کردستانی مدال طلای مسابقات روسیه را کسب کرد

فرشید شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «محمد مبین عظیمی» کشتی گیر صاحب عنوان کردستانی که به همراه «علی عظیمی» مربی بادانش استان در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جوانان جام «رومن دیمیتریف» در روسیه حضور پیدا کرد و توانست نشان زرین طلای وزن ۹۲ کیلوگرم را کسب کند.

وی افزود: عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم «ودرنیکوف» روسی را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

شاه محمدی خاطرنشان کرد: «عظیمی» در این مرحله از سد کشتی گیر دیگری از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی افزود: این کشتی گیر کردستانی در دیدار فینال نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر دیگر حریف روس را مغلوب کرد و به طلای این وزن دست یافت.

شاه محمدی اظهار داشت: علی عظیمی مربی با تجربه کردستانی نیز به عنوان مربی همراه تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران حضور داشت.