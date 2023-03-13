وخیم ترین نوع سوختگی کدام است/ چگونه به افراد سوخته کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیگی، با تاکید بر پرهیز از انجام رفتارهای غلط در بروز سوختگی، گفت: اگر پوست دچار سوختگی و تاول زدگی شد، به هیچ عنوان اقدام به قیچی و یا ترکاندن تاول نکنید، تاول‌های ناشی از سوختگی‌های شدید تنها در مراکز درمانی و با تیغ‌های مخصوص تخلیه می‌شود.

وی، استفاده از یخ، خمیردندان، روغن مایع و سیب زمینی و یا هر درمان خودسرانه را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در سوختگی‌های سطحی در گام اول محل سوختگی را باید با آب ولرم شستشو دهید و سپس از پمادهای ضد سوختگی معتبر استفاده کنید.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد با اشاره به اینکه سوختگی یکی از حوادث شایع به حساب می‌آید که سلامت و یا در مواردی جان افراد را تهدید می‌کند اظهار کرد: اگر از ساختار پوست و میزان آسیب در زمان سوختگی آگاهی داشته باشید می‌توانید از آسیب‌های جدی به پوست بکاهید.

بیگی به عوامل ایجاد کنند سوختگی‌ها اشاره کرد و گفت: سوختگی‌ها به انواع مختلف سوختگی شیمیایی، الکتریکی، گرمایی، استنشاقی و سوختگی با مایعات داغ تقسیم بندی می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که در زمان بروز سوختگی چه میزان از لایه‌های پوست آسیب می‌بینند، توضیح داد: سوختگی‌ها ۴ درجه دارند، منظور از سوختگی درجه یک، سوختگی است که به لایه خارجی پوست آسیب وارد می‌کند، در این درجه از سوختگی فرد دچار قرمزی پوست، التهاب مختصر و درد می‌شود که مراحل بهبود در این نوع سوختگی در طی هفت روز صورت می‌گیرد.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد گفت: آفتاب سوختگی مثال واضحی از سوختگی درجه یک است.

وی با بیان اینکه سوختگی درجه ۲ از نظر بافت آسیب دیده عمیق‌تر از سوختگی درجه یک است، تاکید کرد: زمانی که لایه خارجی پوست و قسمتی از لایه میانی دچار آسیب شده باشد، پوست حالتی برافروخته دارد و سطح پوست کاملاً مرطوب است، تمامیت پوست از بین رفته و تاول در این موارد مشاهده می‌شود ضمن این که بیمار درد بسیار زیادی را تجربه می‌کند.

بیگی با اشاره به اینکه درمان سوختگی درجه ۲ معمولاً ۲۱ روز زمان می‌برد، ادامه داد: سوختگی درجه ۳ هم زمانی رخ می‌دهد که تمام لایه پوست از لایه سطحی و لایه میانی از بین می‌رود و پوست حالت چرمی به‌خود می‌گیرد و به رنگ سفید، نقره‌ای یا قرمز تیره تغییر رنگ می‌دهد در این حالت به این دلیل که بخشی از پایانه‌های عصبی پوست از بین رفته فرد معمولاً دردی را احساس نمی‌کند.

وی تاکید کرد: درمان سوختگی درجه ۳ زمانبر است و به درمان‌های طولانی یا حتی عمل جراحی نیاز دارد.

بیگی با بیان اینکه سوختگی درجه ۴ عمیق‌ترین نوع سوختگی است که به لایه‌های مختلف پوست، بافت‌ها، عضلات و حتی استخوان‌ها آسیب وارد می‌کند، ادامه داد: سوختگی درجه ۴ به مراحل مختلف جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی نیاز دارد و در بسیاری از موارد انجام پیوند پوست و بافت ضرورت دارد.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد به اقدامات اولیه در مواجهه با سوختگی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در ساعات اولیه بروز سوختگی متوقف کردن روند سوختگی (مثل خاموش کردن آتش و یا قطع روند جریان الکتریکی)، خنک کردن پوست، جدا کردن لباس و زیورآلات از بدن و نهایتاً انتقال مصدوم به مراکز درمانی چهار اقدام ضروری و مهم در سوختگی‌ها است.

وی هشدار داد: برای متوقف کردن روند سوختگی در مواردی که سوختگی به وسیله جریان الکتریکی رخ داده، اولین اقدام قطع جریان برق است و تا زمانیکه از قطع جریان برق اطمینان ندارید به هیچ عنوان با فرد تماس مستقیم نداشته باشید.

حسن‌بیگی ادامه داد: در سوختگی‌های الکتریکی باید با کمک یک عایق، اجسامی که باعث سوختگی شده‌اند را از مصدوم جدا کنید، در گام دوم نیز از نظر قلبی بیمار را بررسی کنید و اگر فرد دچار ایست قلبی شده حتماً باید در همان محل حادثه احیای اولیه را انجام داده و سریعاً فرد را به مراکز درمانی مجهز برسانید.

وی ادامه داد: در سوختگی‌ها با مواد شیمیایی باید در گام اول روند سوختگی را متوقف کرده و مواد شیمیایی که روی بدن و لباس ریخته شده را جدا کنید.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد هشدار داد: اگر مواد شیمیایی روی لباس مصدوم ریخت، هرگز لباس را از تن فرد آسیب دیده جدا نکنید چرا که ممکن است به سر و صورت فرد نیز آسیب برساند، در این موارد با یک قیچی و یا شیء تیز لباس را پاره کرده و از تن خارج کنید، سپس به مدت حداقل ۲۰ دقیقه با آب معمولی و پرفشار پوست فرد را شستشو دهید.

وی درباره مواد سوزاننده پودری نیز گفت: در مرحله اول، ماده سوزاننده پودری را از روی لباس و یا سطح پاک کنید و سپس سطح آسیب دیده را با آب فراوان با دمای حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد شستشو دهید.

بیگی گفت: توصیه اکید با هر نوع سوختگی در ناحیه سر و صورت و چشم‌ها شستشوی فراوان با آب است. در مواردی که فقط یک چشم آسیب دیده باشد، شستشو باید به سمت خارج باشد تا چشم سالم آسیب نبیند و در ادامه مصدوم با روشی ایمن به مرکز درمانی مجهز منتقل شود.

وی درباره مهم‌ترین اقدامات برای فردی‌که با آتش دچار سوختگی شده نیز توضیح داد: فردی که لباس و بدن او دچار سوختگی شده باشد اگر در حال دویدن یا راه رفتن بود، فوراً او را متوقف کنید و روی زمین بخوابانید، از غلتاندن مصدوم بر زمین جلوگیری کنید، چرا که باعث می‌شود قسمت‌های سالم پوست فرد هم آسیب ببیند.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد با اشاره به موارد ممنوعیت استفاده از آب در سوختگی‌ها گفت: در سوختگی‌ها در سه وضعیت استفاده از آب ممنوع است؛ مواردی‌که آسیب در سطح وسیع به پوست وارد شده، مواردی‌که بدن مصدوم به شدت دچار کاهش درجه دما شده و خنک کردن بدن باعث وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود و در شرایطی‌که سوختگی به سایر اعضا و جوارح فرد آسیب رسانده مثلاً در حوادث رانندگی که فرد دچار سانحه و همزمان سوختگی شده و ممکن است شکستگی باز داشته باشد مجاز به خنک کردن پوست با آب نیستیم.

وی درباره سوختگی و آتش سوزی با بنزین نیز هشدار داد: در مرحله اول مهار آتش به هیچ عنوان آب را مستقیم روی موضع نریزید چرا که می‌تواند باعث شعله‌ورتر شدن آتش شود، در این موارد باید مصدوم را در پتوی خیس کاملاً محصور کنید (مراقب باشید در حین این عمل سرو صورت مصدوم و راه‌های تنفسی او باز باشد) و بعد از مهار کامل آتش برای خنک کردن پوست مصدوم از آب استفاده کنید.

بیگی با اشاره به این‌که در زمان سوختگی فرد سانحه دیده را حتماً روی زمین بخوابانید، تاکید کرد: اکسیژن در سطح زمین کمتر است و این موضوع باعث می‌شود آتش زودتر فروکش کند.

وی در خاتمه با بیان اینکه در سوختگی‌ها، عدم استفاده از یخ و پماد نکته بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: در سوختگی‌ها نباید خودسرانه از پماد استفاده کنید و می‌توانید با پوشاندن محل سوختگی با کمک حوله و پارچه‎‌های خنک که مرتباً هم باید تعویض شود تا انتقال مصدوم به مرکز درمانی مجهز از آسیب‌های بیشتر بکاهید.