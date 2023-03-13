پرداخت تعرفه های پرستاری عادلانه و شفاف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با رؤسا و مترون‌های بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، گفت: در خصوص نحوه پرداخت تعرفه پرستاری به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که این پرداخت‌ها به صورت عادلانه و بر اساس فرایندهای شفاف و با نظر رؤسای بیمارستان‌ها و مدیران پرستاری صورت گیرد و سازوکار توزیع آن اطلاع رسانی شود تا پرستاران در جریان آن قرار گیرند.

وی بر توجه بیشتر به پرداخت‌های پرسنلی بر اساس موازین قانونی تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، کاری کنیم که دریافت‌های کارکنان افزایش یابد. باید هوای پرسنل را داشته باشیم و به گونه‌ای رفتار کنیم که آنان بدانند درکنارشان هستیم و با تشویق، احترام و محبت به حرف‌هایشان گوش دهیم.

قناعتی با تاکید بر ارزش خدمت به بیماران، گفت: نجات جان یک انسان افزون بر ارزش مادی که برای جامعه دارد در آموزه‌های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته که وقتی جان یک نفر را نجات می‌دهید گویی جان همه را نجات داده‌اید. بنابراین از فرصتی که خدا در اختیارمان قرار داده برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم استفاده کنیم.