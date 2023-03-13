سالیانه ۲۰ هزار تن انواع آبزی در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جباری اظهارکرد: تولید آبزیان در گلستان ۲۰ هزار تن در سال بوده که عمده آن به بازارهای خارج استان فرستاده می‌شود.

مدیرکل شیلات گلستان افزود: سرانه مصرف این محصول در گلستان، ۱۰.۸ کیلوگرم به ازای هر نفر و سرانه کشور ۱۳.۸ کیلوگرم است.

جباری از سرمایه‌گذاری در افزایش تولید ماهی و میگو در گلستان خبر داد و گفت: امسال بیش از سه هزار تن میگو در استان برداشت شد که از طریق آن زمینه اشتغال دو هزار و ۴۰۰ نفر در منطقه محروم و مرزی گمیشان به وجود آمد.

وی گفت‌: هدفگذاری تولید آبزیان در این استان شمالی تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید ۵۰ هزار تن انواع ماهی و آبزی است.

مدیرکل شیلات گلستان ادامه داد: اکنون ۱۰ طرح پرورش ماهی خاویاری در استان فعال است.