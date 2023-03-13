نامه نماینده عراقی به نخست وزیر برای توقف فعالیت شرکت انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «سعود سعدون الساعدی» نماینده پارلمان عراق با ارسال نامه مکتوبی خطاب به نخست وزیر این کشور تاکید کرد: پیش از این یک کمیته حقیقت یاب ویژه در خصوص جنایت صورت گرفته در فرودگاه بین المللی بغداد و ترور فرماندهان پیروزی تشکیل شد. این کمیته در نهایت بر ضرورت پایان دادن به فعالیت شرکت انگلیسی «سرکو» در عراق تاکید کرد.

وی در ادامه این نامه نوشت: تاکنون چه اقداماتی در خصوص لغو فعالیت‌های شرکت مذکور صورت گرفته است؟

الساعدی تاکید کرد: بر اساس توصیه‌های گذشته، باید نیروهای محلی در محل شرکت مذکور با هدف ارائه خدمات هواپیمایی مستقر می‌شدند. آیا این اقدام صورت گرفته است؟

پیش از این برخی فعالان سیاسی عراقی اعلام کرده بودند که درخصوص دست داشتن شرکت انگلیسی «سرکو» در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شک و شبهه وجود دارد و اطلاعاتی در این خصوص جمع آوری شده است.

لازم به ذکر است که شرکت سرکو یک شرکت انگلیسی بوده و در زمینه خدمات امنیتی، ترابری و حمل و نقل خدمات ارائه می‌کند.