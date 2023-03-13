تلاش شهرداری برای آزادی تمامی زنان زندانی جرایم غیرعمد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در حاشیه جشن گل‌ریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و حمایت از خانواده آن‌ها با محوریت آزادی زنان سرپرست خانوار گفت: سلسله پویش‌هایی در شهرداری تهران با عنوان نذر یاری را راه اندازی کرده‌ایم که در طول سال و به بهانه‌های مختلف برگزار می‌شود تا از خیرین، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد و… که اقدامی را سال‌های سال خودشان در دستگیری از نیازمندان انجام می‌دهند با نقش حمایتی و تسهیل‌گری انجام بدهیم.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران افزود: پویش نذر یاری در قالب طرح بهار ایران به موضوع آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد اختصاص دارد و امیدواریم به همت همه کسانی که در این حوزه دغدغه مند هستند بتوانیم سال جدید و ماه رمضان را به شکلی آغاز کنیم که زن زندانی جرایم غیر عمد که بیشتر مالی هستند را نداشته باشیم. همین پویش می‌تواند به موضوع زنان زندانی جرایم غیر عمد خاتمه دهد و تعدادی از آن‌ها در لحظه سال تحویل در کنار خانواده خود باشند.

وی به پویش جمع‌آوری اسباب بازی با عنوان نذر همدلی و نذر یاری هم اشاره کرد و گفت: در بسیاری خانواده‌ها بعد از بزرگ شدن کودکان اسباب بازی‌ها باقی می‌ماند که می‌توانند آن را در این پویش به کودکانی که نمی‌توانند اسباب بازی خرید کنند، هدیه بدهند و اسباب بازی‌ها جمع‌آوری و پس از ضد عفونی، بخشی که قابل استفاده خواهد بود مرتب می‌شود و به کودکانی که توانایی خرید ندارند هدیه داده می‌شود.

احمدی صدر عنوان کرد: از همه خیرین و کسانی که در حوزه زنان زندانی جرایم غیر عمد دغدغه دارند دعوت می‌کنیم تا نیت خود را از این طریق عملی کنند و امیدوارم با این گل‌ریزان بتوانیم هر چه زودتر نسبت به آزادی این افراد اقدام کنیم تا به خانواده خود بازگردند و استقبال می‌کنیم اگر شهروندان نیازمندی را در اطراف خود می‌شناسند نسبت به معرفی آن‌ها اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در مورد پویش افطاری ساده اظهار کرد: در ۳۵۲ محله تهران در پویش نذر یاری پیش بینی سه میلیون افطاری ساده انجام شده است که توسط مردم برای مردم انجام خواهد شد و ما از این طرح حمایت می‌کنیم؛ چرا که هدف اصلی آن این است که مردم بتوانند سفره‌های خود را با یکدیگر تقسیم کنند. شهروندان می‌توانند به صورت مستقیم و از طریق شماره حسابی که نسبت به آن اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود، اقدام کنند و سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران آدرسی برای پویش نذر یاری و اسباب بازی‌ها اعلام خواهد کرد. همچنین هر خیری که با سازمان در ارتباط است می‌تواند به صورت مستقیم نسبت به عملی کردن نیت خود اقدام کند. مجمع خیرین ما شامل بیش از ۱۰۰۰ خیر در چند پهنه شهر تهران است.

وی با اشاره به توزیع بسته‌های معیشتی، اظهار کرد: طی سال گذشته توزیع ۳۰ هزار بسته معیشتی را انجام دادیم و امسال این اقدام به صورت بن تقدیم افراد نیازمند می‌شود تا بتوانند با بن‌ها از فروشگاه‌هایی که در نظر گرفته شده خرید کنند. ما از ابتدای محرم کار را آغاز کردیم تا هر فردی هر خدمتی که می‌تواند ارائه دهد در این طرح باشد، به طور مثال معلمی که می‌تواند به فرزندانی که توانایی مالی ندارند به صورت خصوصی تدریس کند، درس بدهد. امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان، زنان زندانی جرایم غیر عمد بتوانند در تهران به کانون خانواده بازگردند.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: در حوزه کودکان کار با تعدد مدیریتی مواجه هستیم و باید اتفاقی بیفتد تا با ایجاد هم افزایی یکبار برای همیشه این موضوع حل و فصل شود و همچنین بر همین اساس اعلام آمادگی ما توسط شهردار تهران به رئیس جمهور ارسال شد تا مدیریت این موضوع را برعهده بگیریم و با تخصیص اعتبار و ساختار مسئله کودکان کار را مدیریت کنیم و از تعدد این موضوع بکاهیم و بتوانیم با یک هم افزایی مسئله کودکان کار را حل و فصل کنیم. در قانون شهرداری تهران نسبت به کودکان کار مکلف نیست و وظیفه اصلی بر عهده سازمان بهزیستی است تا با همکاری شهرداری تهران در تأمین زیرساخت‌ها اقدام کند. در تهران بیش از ۳۴ مرکز ویژه کودکان کار احداث کردیم و هم اکنون به تعداد زیادی از کودکان خدمات می‌دهیم.

وی عنوان کرد: ما فراتر از تأمین زیرساخت‌ها کار انجام داده‌ایم و آمادگی تأمین زیرساخت‌های بیشتر را هم داریم ولی این مشکل حل نشده و مردم شاهد هستند که در سر چهارراه‌ها این کودکان رؤیت می‌شوند که موضوعی آزار دهنده است و ما اعلام آمادگی کردیم و ریاست محترم جمهور نیز برای بررسی موضوع دستورات لازم را دادند. اگر این اجازه به شهرداری تهران داده شود قطعاً کمک ۱۰۰ درصدی می‌کنیم تا این مشکل حل شود. کارگروه ویژه کودکان کار با مدیریت بهزیستی تشکیل شده و مشکلات پیش روی حل این معضل را احصا کردیم و مدل حرفه آموزی برای این کودکان ارائه کردیم اما چون متولی اجرای طرح نیستیم باید اخذ اختیار انجام شود تا ما بتوانیم طرح را اجرا کنیم.