پلمب یک واحد اقامتی سنتی در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر با توجه به حضور مسافران کم حجاب و بی توجهی مدیران یک واحد اقامتی سنتی نسبت به رعایت پوشش اسلامی، این واحد صبح امروز به دستور دادستان کاشان پلمب شد.

چند روز پیش یک واحد پذیرایی نیز به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی در کاشان پلمب شده بود.

پیش از این و بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان کاشان تمامی مراکز تاریخی و گردشگری دولتی و خصوصی شهرستان کاشان موظف به ترویج فرهنگ حجاب برای مسافرین و گردشگران و جلوگیری از ورود گردشگران بی حجاب شده بودند و محدودیت‌هایی همچون پلمب برای ناقضان این مصوبه پیش بینی شده بود.

شایان ذکر است شهر زیرزمینی نوش آباد نیز ماه قبل با حکم دادستان آران و بیدگل به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شده بود که بعد از یک‌ماه از امروز مجدد بازگشایی خواهد شد.