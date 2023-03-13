به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون ماده هفتم قانون ساماندهی مد و لباس با حضور نمایندگان وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد.

ابتدا در این جلسه ظرفیت‌های دو وزارت مذکور در مورد اعطای تسهیلات و مشوق‌ها مورد سوال قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی این کمیسیون، توسط نمایندگان به صورت دقیق و با تفکیک مادی و غیرمادی ارائه شود.

در ادامه موضوع تشکیل تعاونی مورد بحث قرار گرفت که بنا شد نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین فرصت دستورالعمل ایجاد تعاونی خاص برای تولیدکنندگان و طراحان مد و لباس مورد بررسی قرار گرفته و سعی می‌شود در تشکیل آن تسریع و تسهیل حاصل شود.

در انتها تاکید شد برای تقویت طراحان و تولیدکنندگان همزمان با تأسیس تعاونی خاص حوزه مد و لباس، آموزش‌های حرفه‌ای صورت گیرد. همینطور شرط اولیه عضویت در این تعاونی دارا بودن نشان شیما می‌باشد.