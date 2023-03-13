افزایش حقوق دستیاران و کارورزان پزشکی در سال آینده اعمال خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر عباس شیراوژن با اعلام این خبر افزود: با برگزاری جلسات مختلف و نظر مساعد وزیر بهداشت مقرر شده است در سال آینده شاهد افزایش حقوق و دریافتی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، کارورزان پزشکی و دندانپزشکی و دانشجویان دکتری باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی در مورد این که برای بهبود وضعیت معیشتی دستیاران و کارورزان چه برنامه‌ای دارید، اظهار داشت: به دلیل افزایش هزینه‌های پیش آمده، افزایش دریافتی‌های اعمال شده در یکسال گذشته، تقریباً کم اثر شده است.

وی افزود: به همین دلیل با همراهی و محوریت معاونت‌های آموزشی، توسعه و دبیرخانه هیات امناهای دانشگاه‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی بررسی‌های صورت گرفته لازم و همینطور نظر مساعد وزیر بهداشت مقرر شده است در سال آینده شاهد افزایش کمک هزینه تحصیلی برای گروه های مختلف دانشجویی از جمله دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، کارورزان پزشکی و دندانپزشکی و دانشجویان دکتری باشیم.

شیراوژن در خصوص میزان و شرایط این کمک هزینه تحصیلی گفت: جدول کمک هزینه تحصیلی گروه های مختلف با توجه به متاهل بودن و برخی شرایط دیگر آماده تصویب نهایی و ابلاغ است. البته نمی‌توان گفت این مبالغ جبران کننده زحمات دانشجویان ماست ولی معاونت های مختلف وزارت و دانشگاه های علوم پزشکی تلاش می کنند که مشکلات معیشتی دانشجویان به حداقل ممکن برسد. امیدواریم با لطف خداوند متعال بتوانیم در جهت رضایت بیشتر دانشجویان قدم برداریم.