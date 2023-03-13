اعتصاب غذای رهبر اسیر فلسطینی وارد سی و ششمین روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، شیخ خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی در کرانه باختری برای ۳۶امین روز متوالی به اعتصاب غذا در زندان رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.

این در حالی است که نهادهای حقوقی فلسطینی از وخامت حال این اسیر فلسطینی خبر دادند.

رژیم صهیونیستی ۵ فوریه گذشته خضر عدنان را به اسارت گرفت و او از آن زمان تاکنون در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

شیخ خضر عدنان تاکنون چندین مرتبه به اسارت رژیم صهیونیستی درآمده و سابقه چند بار اعتصاب غذا را دارد. رژیم صهیونیستی هر بار در نتیجه ادامه اعتصاب غذای وی و وخامت شرایط جسمانی اش مجبور به آزادی وی شده است.