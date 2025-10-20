  1. جامعه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

رونمایی از چهره بانیان اعتصاب قزلحصار

در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می‌برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاندین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می‌برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاندین و عوامل رسانه‌ای آن‌ها در فضای مجازی شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد اعتصاب غذای ادعایی صورت گرفته در برخی از بندهای زندان قزلحصار صورت گرفته بود که محل نگهداری قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح خشن است.

افرادی که عده‌ای از آن‌ها با پخش عمده موادمخدر خانواده‌های زیادی را متلاشی کرده و سارقین مسلح خشنی که با اقدامات ضد امنیتی خود امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده بودند.

