تکمیل حداکثری خط ۶ مترو تهران طی روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر در آئین بهره برداری و آغاز عملیات احداث ۵ پروژه زیست محیطی شهرداری تهران با بیان اینکه نیازمند به شفافیت هستیم گفت: مدیریت یکپارچه پسماند این امکان را می‌دهد تا پاسخگویی دقیق باشد.

وی ادامه داد: نظارت برخط و هوشمندسازی از جمله مهمترین نیازهایی است که با آن مواجه هستیم و دومین پروژه مدیریت یکپارچه پسماند امروز افتتاح می‌شود و در سال آینده با توجه به اینکه دومین اولویت تهران محیط زیست اعلام شده شاهد افزایش اقدامات باشیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: طی روزهای آینده با افتتاح ۴ ایستگاه مترو خط ۶ تقریباً تکمیل می‌شود و این به معنای به نتیجه رسیدن تمام تلاش‌ها است.