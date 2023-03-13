ضرورت توسعه و استمرار آموزش همگانی هلال احمر برای مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمد علی کاوسی در کمیته امور آموزش مدیریت بحران استان با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی، استانی جوان با گسل‌هایی ناآرام بوده که می‌تواند هر لحظه بحران و یا حادثه‌ای بزرگ را خلق کند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط پیش رو باید حوادث و بحران جدی گرفته شود، اظهار کرد: همچنین این شرایط بر اهمیت آموزش‌های امداد و نجات و تمرین و تکرار برنامه‌های آموزشی می‌افزاید.

کاوسی با بیان اینکه آموزش‌ها باید به تغییر رفتار منجر شود، گفت: متأسفانه امروزه بسیاری از مصدومین حوادث در دنیا و کشور ناشی از ترس و فرار در زمان بحران‌هایی اعم از زلزله است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به آمار بالای حوادث رانندگی در سطح محورهای استان، بیان کرد: کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌های استان نیازمند مدیریت و باور همگانی است.

وی خواستار ارائه تشدید آموزش‌های ایمنی و امدادی برای پیشگیری از حوادث شد و گفت: در جمعیت هلال احمر با همکاری معاونان و رؤسای شعب استان با حداکثر توان و ظرفیت برای خدمت رسانی در ایام نوروز پای کار هستیم.