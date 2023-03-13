بازداشت برهم زنندگان آرامش مردم در قم تا پایان تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در برخورد با متهمان چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: با افرادی که بخواهند باعث سلب آسایش، آرامش و امنیت عمومی، موجب به خطر افتادن سلامت شهروندان شوند، قاطعانه برخورد خواهد شد و متخلفان تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند بود.

این مقام ارشد قضائی در خصوص مجازات‌های در نظر گرفته شده بیان کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، صرف نگهداری و حمل مواد محترقه ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در پی دارد ضمن آنکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب انفجار صوتی، هراس و فوت و مصدومیت شخصی شود، پرتاب کننده مواد محترقه طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

حجت الاسلام غریب با تاکید بر اینکه اگر پرتاب مواد محترقه موجب آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی یا مردم شود علاوه بر جبران خسارت طبق مواد ۶۷۶- ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) به شش ماه تا سه سال و در مورد اموال عمومی به سه تا ده سال حبس محکوم خواهند شد

دادستان قم ادامه داد: در صورتی که پرتاب مواد محترقه باعث برهم زدن و اخلال در نظم عمومی شود مرتکب طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ همچنین اگر شخصی با پرتاب مواد محترقه موجب ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان شود طبق ماده ۶۱۹ مجازات اسلامی به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی گفت: در صورتی که مواد محترقه به وسیله خودرو حمل یا از داخل خودرو جهت پرتاب مواد محترقه استفاده شود خودرو طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف خواهد شد.

سلامت، امنیت و آرامش شهر و شهروندان را خط قرمز دادستانی

حجت الاسلام والمسلمین غریب، سلامت، امنیت و آرامش شهر و شهروندان را خط قرمز دادستانی دانست و گفت: تمامی تدابیر امنیتی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی با برگزاری جلسات استانی و صدور دستورات قضائی به ارگان‌های نظامی، امنیتی و خدماتی اتخاذ شده و در همین راستا تاکنون مقادیر زیادی مواد محترقه کشف و عوامل مرتبط با آن دستگیر و روانه زندان شده اند.

این مقام قضائی با اشاره به حوادث تلخ و ناگوار سال گذشته در استان که منجر به داغدار شدن تعدادی از خانواده‌ها و صدمات غیرقابل جبران به سلامت شهروندان در آستانه سال جدید شد، گفت: شهروندان می‌توانند مستندات خود اعم از عکس، فیلم، آدرس و مشخصات متخلفان امنیت عمومی و هنجار شکنان را برای برخورد قضائی به نیروی انتظامی یا دادستانی استان گزارش نمایند.

دادستان قم با تاکید بر هوشیاری، همراهی و نظارت هر چه بیشتر خانواده‌ها در جلوگیری از رفتارهای پرخطر فرزندان ابراز امیدواری کرد: با رعایت. قانون، احترام به حقوق و سلامت همشهریان روزهای پایانی سال را می‌توانیم در امنیت کامل و به آرامی سپری کنیم و شاهد حوادث ناگوار و تلخ سال‌های گذشته نباشیم.