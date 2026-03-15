صیانت از امنیت روانی جامعه‌؛ دستگیری سازنده مواد محترقه خطرناک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق تصمیم دادستانی یزد و طی هماهنگی صورت‌گرفته با کلیه نهادهای امنیتی و انتظامی و نیروهای بسیج، در آستانه چهارشنبه‌سوری، آخرین چهارشنبه سال، با هرگونه عامل ایجاد ناامنی و رفتار مخاطره‌آمیز براساس قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

با توجه به شرایط حساس کشور در مقابله با تهاجمات دشمنان خارجی و مطالبه عمومی مبنی بر حفظ امنیت داخلی و آرامش روانی جامعه در چنین موقعیت سرنوشت‌سازی، برگزاری هرگونه مراسم پرخطر یا استفاده از مواد محترقه در این ایام به ویژه چهارشنبه‌سوری، اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌شود و با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

در همین راستا طی چند روز گذشته با تشدید رصد و کنترل در ایست و بازرسی‌های مبادی ورودی شهر و گشت‌های داخل شهر چند نفر از جمله متهمی که نسبت به ساخت مواد محترقه خطرناک اقدام کرده بود، دستگیر و با تصمیم قضایی روانه زندان شدند.

موکداً اعلام می‌شود با توجه به فراخوان‌های خیابانی جبهه صهیونی آمریکایی پهلوی با سواستفاده از ظرفیت چهارشنبه سوری، فرد یا گروهی که با استفاده از مواد محترقه، منفجره و یا آتش‌زا موجب ورود آسیب جسمانی به فرد یا افراد دیگر و یا ورود خسارت به اموال عمومی و دولتی شود یا افراد دیگر را به ارتکاب این اعمال ترغیب یا دعوت نماید، حسب مورد وفق مواد ۱ تا ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب۱۴۰۴، عمل وی می‌تواند اقدام عملیاتی یا رسانه‌ای محسوب شود و مطابق این مواد قانونی، علاوه بر آنکه قانونگذار مجوز بازداشت متهم در مرحله رسیدگی تا دو سال را اعطا نموده، به موجب حکم دادگاه نیز ممکن است یکی از مجازات‌های حبس یا اعدام و مصادره اموال برای مرتکب صادر شود.

با توجه به برنامه‌ریزی جدی دشمنان برای ایجاد آشوب و ناامنی در کشور، ضروری است والدین نسبت به نظارت دقیق بر فعالیت فرزندان خود و اصحاب رسانه نیز در نشر هشدارهای قانونی و متناسب با شرایط فعلی کشور(جنگ تمام عیار)، اقدام کنند و در رابطه با عواقب شرکت در مراسم‌های پرخطر و تجمعات غیرقانونی آگاه‌سازی‌ نمایند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند آینده نوجوانان و جوانان را به خطر بیندازد.

دادستانی یزد همچنین از مردم عزیز درخواست دارد، با توجه به استراتژی اعلامی از سوی جان بر کفان نیروهای مسلح مبنی بر میدان با ما خیابان با شما،

با تداوم حضور پرشور در خیابان‌ها و همکاری فعال با نیروهای حافظ امنیت، مانع ایجاد یا گسترش هرنوع ناامنی در جامعه شوند.