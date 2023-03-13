خدمات رسانی به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ زائر در یادمان شهدای والفجر ۸

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مالکی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از خدمات رسانی به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ زائر در یادمان شهدای والفجر ۸ اروندکنار خبر داد و بیان کرد: از ابتدای بهمن تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار زائر از یادمان شهدا بازدید کرده‌اند.

مدیر بنادر و دریانوردی بنادر آبادان تاکید کرد: به منظور افزایش ایمنی سفرهای دریایی گروه نجات ۹ نفره با شناور ناجی در حال خدمات رسانی به زائران هستند.

مالکی زاده اضافه کرد: قبل از گشت دریایی بین زائران و گردشگران جلیقه نجات توزیع می‌شود.

وی یادآور شد: امسال به‌دلیل مصادف بودن ماه مبارک رمضان با تعطیلات نوروز، سفرهای زائران و کاروان‌های سرزمین نور به یادمان شهدای والفجر ۸ اروندکنار از اواخر بهمن ماه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.