راهیابی نقاش نوجوان اردبیلی به دوسالانه نقاشی ژاپن

قاسم مزین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اثر «یاسمین پاشایی» منتخب نمایشگاهی دوسالانه بین‌المللی نقاشی کاناگاوا ژاپن شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه «یاسمین پاشایی» عضو کارگاه نقاشی کودک و نوجوان حوزه هنری استان اردبیل است، خاطرنشان کرد: اثر نقاشی این هنرمند نوجوان منتخب نمایشگاهی دوسالانه بین‌المللی نقاشی کاناگاوا ژاپن شناخته شده است.

مسئول آفرینش‌های هنری حوزه هنری استان اردبیل بیان کرد: دوسالانه بین‌المللی نقاشی کاناگاوا ژاپن از سال ۱۹۷۹ میلادی در استان کاناگاوا واقع در ژاپن آغاز شده است.

مزین گفت: این مسابقه با هدف نزدیک کردن کودکان و آشنایی با فرهنگ ملل، تا به امروز فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام داده و میزبان بالای ۷۰۰ هزار شرکت کننده از کشورهای مختلف بوده است.

وی تصریح کرد: به این دوره از جشنواره ۱۲ اثر زیبای اعضای کارگاه نقاشی کودک و تصویرگری کودک و نوجوان حوزه هنری استان اردبیل ارسال شده بود که توسط داوران متخصص و برجسته در زمینه هنری داوری انجام شده و اثر «یاسمین پاشایی» منتخب نمایشگاهی شناخته شده است.

مسئول آفرینش‌های هنری حوزه هنری استان اردبیل اظهار کرد: دوسالانه بین‌المللی نقاشی کاناگاوا هر دو سال یک بار در کشور ژاپن برگزار می‌شود و کودکان ملیت‌های مختلف، با ارسال نقاشی‌های خود، فرهنگ و تمدن کشورشان را به نمایش می‌گذارند.

مزین خاطرنشان کرد: همچنین رده سنی شرکت در این مسابقات معمولاً از ۵ الی ۱۵ سال است و نقاشی کودکان در طی برگزاری نمایشگاه ۲۱ تیر تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۲ برای عموم مردم ژاپن به نمایش در خواهد آمد.