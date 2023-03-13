امکان صدور سند رسمی برای املاک با سند عادی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص روال سند دار شدن واحدهای مسکونی فاقد سند در مناطق شهری گفت: بسیاری از املاک دارای بنا که در تصرف اشخاص است از طریق هیأت مستقر در اداره ثبت به نام هیأت قانون تعیین تکلیف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به صدور سند برای آن‌ها اقدام می‌شود.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون تعیین تکلیف، صدور سند برای اراضی دولتی و ملی که سال‌ها در تصرف اشخاص بوده امکان نداشت و این افراد بلاتکلیف بودند که با پیگیری‌های انجام شده و استفاده از ظرفیت بند ک تبصره ۱۱ ماده واحد قانون بودجه مصوب ۱۴۰۱ این مشکل برای مردم حل شد.

مرادی تصریح کرد: طبق بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه مصوب ۱۴۰۱ افرادی که قبل از سال ۱۳۹۴ املاک دولتی و ملی دارای بنا را در تصرف داشتند می‌توانند با مراجه به سازمان ملی زمین و مسکن، نسبت به درخواست انتقال مالکیت اقدام کنند و متعاقباً اداره ثبت برای آنها سند مالکیت صادر می‌کند.

به گفته وی، در حال حاضر املاکی که برای سایر دستگاه‌ها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، آستان‌های مقدس و اوقافی یا املاک شهرداری هستند بلاتکلیف هستند که باید برای آن املاک نیز چاره‌اندیشی شود.