جذب ۱۲۸۰ تن قیر رایگان برای بازآفرینی شهری خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به جذب سهمیه قیر رایگان برای بحث بازآفرینی شهری در خوزستان اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری استان در محلات هدف یک هزار و ۲۸۰ تن قیر رایگان جذب و در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مقدار قیر دارای ارزش ریالی بالایی است و کمک خوبی به اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری می‌کند، افزود: این میزان قیر در راستای بهسازی و روکش آسفالت معابر و خیابان‌ها به شهرداری‌های ۷ شهر استان اختصاص یافته و تحویل داده شده است.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: شهرستان اهواز با ۶۸۰ تن قیر بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان‌های شیبان با ۲۰۰ تن و هندیجان با ۱۲۵ تن قیر پس از اهواز به ترتیب بیشترین سهمیه دریافت قیر را به خود اختصاص داده‌اند.

جامع ادامه داد: سهمیه قیر بازآفرینی شهری خوزستان به شهرهای اهواز، شیبان، هندیجان، حمیدیه، لالی، هفتکل و گتوند اختصاص یافته است.

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در استان در محلات هدف بازآفرینی شهری استان مطابق با برنامه ششم توسعه کشور مصوب شد و این برنامه‌ها از سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفته است.