طلب ۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکتهای پخش دارو از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب کارگر امروز در نشست خبری با بیان اینکه انجمن صنعت پخش ایران با ۱۷۰۰ عضو فعال است، اظهار کرد: بخش توزیع در کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بیش از ۱۲۰ هزار نفر مستقیم در این صنعت شاغل هستند و ۱۰۰ درصد دارو و ۸۰ درصد کالاهای پرمصرف کم دوام تحت پوشش این صنعت است.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش افزود: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت در بخش غیر دارو و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش دارو است.

وی با اشاره به چالش‌های صنعت پخش، گفت: عدم وجود جایگاه شفاف در قانون و تصویب قوانین موازی یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پخش است زیرا در ایران پخش هر کالا و خدماتی زیرمجموعه یک وزارتخانه است؛ برای مثال کالاهای اساسی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، دارو زیر نظر وزارت بهداشت و غیره قرار دارد.

کارگر افزود: از دولت یازدهم قانون جامع نظام توزیع زیر نظر وزارت صمت در حال بررسی است، اما به خاطر تغییرات در وزارتخانه‌ها هنوز عقیم مانده است.

وی افزود: صنعت توزیع در ایران خارج از یک وزارتخانه است. اما در کشورهای دیگر یک نهاد مشخص دارد. مهم‌ترین درخواست فعالان این بخش این است که جایگاه صنعت پخش قانونمند شود که در این امر شش وزارتخانه باید مشارکت کنند.

کارگر گفت: صنعت پخش دو قسمت فروش و توزیع را دارد که در فروش نیروی انسانی و در دومی ناوگان و انبار مهم است و متأسفانه هر دو بخش در ایران پرهزینه هستند در حالیکه در دنیا دیگر به این شکل نیست. الان بزرگترین تولیدکننده‌ها خودشان شرکت پخش دارند که باعث می‌شود بهره‌وری کاهش پیدا کند. تغییر این شرایط نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

طلب ۱۱ همتی شرکتهای پخش دارو از دولت

محمدرضا مرادی عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش نیز در ادامه این نشست درباره بدهی دولت به شرکت‌های پخش دارو، گفت: در گذشته وقتی دولت با مشکل کسری بودجه یا نقدینگی مواجه می‌شد، از اوراق، تهاترهای بانکی، مالیاتی و غیره استفاده می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۶ این کار را نکرده، بنابراین با انباشتگی شدید مطالبات بخش دولتی مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های پخش دارو بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. این وضعیت به زنجیره تأمین دارو آسیب می‌زند. امیدواریم قول دولت برای پرداخت ظرف شش ماه که روزهای آخر آن است، اجرا شود.

گفتنی است، پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.