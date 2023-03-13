کشت باقلا در ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان نیکشهر

عبدالستار سهراب زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال زراعی جاری، ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت باقلا اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۷۵۰ تن از این محصول در سطح شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: کشت باقلا در نیکشهر از اوایل مهر آغاز و در بازه زمانی اسفند تا فروردین به صورت غلاف سبز و اواخر فروردین به صورت خشک برداشت می‌شود.

وی اظهار کرد: امسال علاوه بر کشت رقم محلی، برای اولین بار بذر دو رقم شادان و مهتا به میزان یک تن و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گرفته که در صورت رضایت کشاورزان توزیع این ارقام در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر گفت: باقلا یکی از از حبوبات با ارزش است که در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند در تناوب با برنج کشت می‌شود و غالباً غلاف سبز آن پیش از رسیدن کامل محصول برداشت و خوراک آن طرفداران بسیاری در سطح شهرستان دارد.