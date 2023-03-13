احداث سالن تشریح پزشکی قانونی درشمال و جنوب استان بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن پور بعد از ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری ساختمان پزشکی قانونی گناوه اظهار داشت: توسعه تشکیلات اداری در هر مرحله‌ای که انجام می‌شود بیشتر برای حل مشکلات مردم است و اگر برای مثال در این شهرستان ساختمان پزشکی قانونی افتتاح می‌شود نیز به همین دلیل و کاستن از مشکلات مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های رئیس مرکز پزشکی قانونی گناوه گفت: کار پزشکی قانونی کار بسیار سخت است و با وجود همه مشکلات این پزشک با همت خود در این زمینه همکاری لازم را داشته و دارند که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه در پزشکی قانونی دو مورد مهم معاینات و تشریح مطرح است افزود: احداث سالن تشریح پزشکی قانونی برای کالبدشکافی در شمال و جنوب استان بوشهر موردنیاز و ضروری است تا از آلام و رنج همراهان متوفی و مردم در شرایط سخت از دست دادن نزدیکان کاسته شود و شرایط رفاه بیشتر آنها فراهم شود.

وی گفت: اگر علت فوت تعیین نشود و فرد فوت شده مجهول باشد بسیاری از خدمات ممکن نیست و حتی وراث نمی‌توانند از بسیاری از خدمات استفاده کنند لذا باید علت فوت تعیین شود که این امر بدون سالن تشریح امکان پذیر نیست.

دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر گفت: نیاز است احداث سالن تشریح برای پزشکی قانونی گناوه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به زندان در حال احداث گناوه افزود: با توجه به اینکه زندان در گناوه در حال احداث است که این هم برای کاستن از مشکلات مردم است، امیدواریم هرچه زودتر آماده بهره برداری شود.

در این آئین ساختمان پزشکی قانونی شهرستان گناوه با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال و با زیربنای ۱۵۰ مترمربع با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.