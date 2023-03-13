لقمه گلوگیری برای حریفان خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی با تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: بازی بسیار حساس و مهم برای خوزستان بود و باید می‌بردیم حتی اگر بد بازی می‌کردیم ولی از نظر فنی هرچقدر خوب بودیم ولی نتوانستیم ببریم.

وی افزود: امیدوارم با تلاشی که بازیکنان انجام می‌دهند؛ بتوانیم در بازی‌های بعدی برنده شویم و از همه تماشاگران سپاسگزارم.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال صنعت نفت آبادان تاکید کرد: با تمام وجودمان برای برد بجنگیم.

ویسی ادامه داد: بحثی در مورد داوری ندارم و چه داور خوب یا بد سوت بزند، باید ببریم.

ویسی گفت: باید همدیگر را پوشش دهیم و دست به دست هم بدهیم و نقاط ضعف را برای بازی‌ها پوشش بدهیم. باید با بازیکنان فعلی تیم تلاش کنیم.

وی بیان کرد: اتفاقات فوتبال قابل پیش بینی نیست ولی در مجموع باید اتفاقات خوب را رقم بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: بدون وقفه تمرین خواهیم کرد و تعطیلی نداریم ولی هر کسی می‌خواهد کنار خانواده اش باشد، برود.

ویسی بیان کرد: ۱۰۰ درصد به ماندگاری نفت در لیگ برتر ایمان دارم و همه تلاشمان را می‌کنیم. لقمه گلوگیری برای حریفان آیندمان هستیم.

وی اظهار کرد: خوزستانی‌ها فوتبال را بلد هستند و اکنون باید ببریم.