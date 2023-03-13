سیما و منظر شهری قم وضعیت خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: معتقدیم که هراندازه سازمان نظام مهندسی ساختمان تقویت شود در این شرایط وضعیت ساخت و سازها و نظارت بر احداث بناها و وضعیت شهرسازی در استان قم مطلوب‌تر خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم بیان داشت: با افزایش ساخت و سازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن نباید کیفیت تحت الشعاع قرار گیرد که نظارت در زمینه استاندارد و کیفیت مصالح ساختمانی از جمله بتن و میلگرد باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی تقویت شود و در طرح نهضت ملی مسکن باید این موارد مورد توجه باشد.

معتمدی با بیان اینکه نقشه‌های اجرایی از اساس کار غلطی است که باید برای حل آن دستگاه‌های مسئول وارد میدان شوند افزود: در زمینه کمیسیون ماده صد نیز مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاحات اساسی و تحول در نوع نگاه‌ها به این فرآیند داشته باشیم تا شاهد کاهش تخلفات ساختمانی در قم باشیم.

وی تاکید کرد: در عرصه ساخت و ساز و شهرسازی قم باید آینده نگری داشت که متأسفانه در دهه‌های اخیر این نگاه وجود نداشته که در این راستا باید از ظرفیت مهندسانی که در عرصه‌های علمی و تجربی توانمندی لازم را دارند استفاده شود.

جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بازدارنده باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: برای حل مشکلات نقشه‌های اجرایی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و تلاش می‌شود نقشه اجرایی حذف شود و شهرداری نیز باید تلاش کند تا از ابتدای امر مانع از انجام این اقدام شود و از سویی دیگر طرح تفصیلی شهر باید مورد بازبینی قرار گیرد و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز باید بازدارنده باشد تا کسی به خود جرأت انجام تخلف ساختمانی را ندهد که مجموعه این عوامل مانع بروز تخلفات می‌شود.

معتمدی ادامه داد: با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و دستگاه قضائی نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده و امیدواریم در این حوزه به نتایج خوبی دست یابیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تاکید کرد: معتقدیم که حکم‌های تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اجرایی شود چرا که این امر مانع از بروز تخلفات خواهد داشت و امروز قم در زمینه سیما و منظر شهری وضعیت خوبی ندارد و این شرایط باید سامان یابد.

وی همچنین بیان داشت: در زمینه بافت فرسوده و تاریخی اختلافاتی در شهر قم وجود دارد که بر اساس ارزیابی‌ها، ۱۷۰۰ پلاک دارای ارزش تاریخی است.

معتمدی گفت: بافت تاریخی قم باید حفظ شود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد؛ از سویی دیگر معضلات اجتماعی در بافت فرسوده نیز باید مورد توجه باشد و سیاست‌های تشویقی برای بهسازی و بازسازی در بافت فرسوده قم باید اعمال شود.