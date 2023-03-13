حادثه تلخی تاکنون در اردبیل رخ نداده است

حمید میراحمدزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی در اردبیل در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال به حال آماده‌باش درآمدند تا در صورت بروز حوادث در این روزها بتوانند در سریع‌ترین زمان امدادرسانی را انجام دهند.

وی از خانواده‌ها خواست تا در روز چهارشنبه آخر سال و ایام پایانی سال‌جاری مراقبت بیشتری را از فرزندان خود داشته باشند و در صورت روشن کردن آتش در فضای محدود، اطفای حریق را به سرعت انجام داده و زمینه گسترش آتش را با وسایل خطرناک به وجود نیاورند.

رئیس آموزش و پیشگیری آتش‌نشانی اردبیل تصریح کرد: سال گذشته ۱۲۵ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در مناطق مختلف استان اردبیل دچار مصدومیت شدند که عمده صدمات مربوط به اعضای دست و چشم بوده که امیدواریم در روزهای آینده شاهد بروز حوادث تلخ در اردبیل و سایر شهرها نباشیم.

میراحمدزاده گفت: متأسفانه برخی‌ها با مواد محترقه دست‌ساز و خطرناک در روزهای اخیر سعی کردند تا اختلالی را در زندگی روزمره مردم به وجود آورند که با اقدام به موقع پلیس جلوی این رفتارهای خطرناک گرفته شده و انتظار می‌رود با هوشیاری مردم در چهارشنبه آخر سال به جای سوز و گداز، شاهد پهن شدن بساط سرور و شادی در بین خانواده‌ها باشیم.

رئیس آموزش و پیشگیری آتش‌نشانی اردبیل افزود: همکاران ما امروز و فردا و حتی ایام پایانی سال تلاششان بر این است تا به موقع در محل‌های تعیین شده حضور پیدا کرده و در سریع‌ترین زمان با استفاده از تجهیزات و امکانات مناسب خدمات‌رسانی کرده و جلوی بروز حوادث ناگوار را بگیرند.